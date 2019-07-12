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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 94'ü yükseldi, 260'ı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7170 liradan, avro 6,4370 liradan işlem görüyor

12 Temmuz 2019 Cuma 13:07
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,61 azalışla 98.799,14 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 607,30 puan değer kaybetti. Dün 99.406,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 54,26 puan ve yüzde 0,05 artışla 99.460,70 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.695,28 puanı, en yüksek 99.870,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 1,68, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 94'ü yükseldi, 260'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank ve VakıfBank oldu.


- Altının onsu 1.406,20 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,09, bileşik getirisi yüzde 18,91 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1259, sterlin/dolar paritesi 1,2535, dolar/yen paritesi 108,42 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7170 liradan, avro 6,4370 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.406,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,18 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:07
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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