Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,80 artışla 99.376,67 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 791,38 puan değer kazandı. Dün 98.585,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 842,71 puan ve yüzde 0,85 artışla 99.428,00 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.932,53 puanı, en yüksek 99.726,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 1,13 ve hizmetler endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 108'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, VakıfBank ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.421,89 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,43, bileşik getirisi yüzde 19,28 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1266, sterlin/dolar paritesi 1,2535, dolar/yen paritesi 108,18 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6730 liradan, avro 6,4050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.421,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,66 dolardan işlem görüyor.