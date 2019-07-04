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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 182'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6020 liradan, avro 6,3310 liradan işlem görüyor

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,34 azalışla 99.028,52 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 334,80 puan değer kaybetti. Dün, 99.363,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 367,64 puan ve yüzde 0,37 artışla 99.730,96 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.921,94 puanı, en yüksek 100.008,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 182'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.414,92 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,20, bileşik getirisi yüzde 19,03 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1285, sterlin/dolar paritesi 1,2577, dolar/yen paritesi 107,76 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6020 liradan, avro 6,3310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.414,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,19 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:12
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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