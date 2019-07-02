Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,45 artışla 100.189,03 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 453,36 puan değer kazandı. Dün, 99.735,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 82,17 puan ve yüzde 0,08 artışla 99.817,85 puandan başladı. Endeks, en düşük 99.178,93 puanı, en yüksek 100.341,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 228'i yükseldi, 118'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ICBC Turkey Bank, Halkbank ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.393,10 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1309, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi 108,26 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6770 liradan, avro 6,4290 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.393,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,15 dolardan işlem görüyor.