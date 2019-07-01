Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 2.574,91 puan değer kazandı. Cuma günü, 96.485,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 2.177,53 puan ve yüzde 2,26 artışla 98.662,85 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.374,47 puanı, en yüksek 99.358,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,98, hizmetler endeksi yüzde 1,76, teknoloji endeksi yüzde 4,27, sanayi endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 319'u yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve ASELSAN oldu.





- Altının onsu 1.389,29 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,40, bileşik getirisi yüzde 19,25 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1327, sterlin/dolar paritesi 1,2645, dolar/yen paritesi 108,29 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6980 liradan, avro 6,4560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.389,29 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,91 dolardan işlem görüyor.