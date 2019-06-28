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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 190'ı yükseldi, 156'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, avro 6,5790 liradan işlem görüyor

28 Haziran 2019 Cuma 13:07
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 artışla 95.716,55 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 143,43 puan değer kazandı. Dün 95.573,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 248,08 puan ve yüzde 0,26 artışla 95.821,12 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.532,22 puanı, en yüksek 95.967,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,70 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 190'ı yükseldi, 156'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Akbank ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.413,12 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,68, bileşik getirisi yüzde 19,55 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,2674, dolar/yen paritesi 107,66 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, avro 6,5790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.413,12 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,24 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:07
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  3. Piyasalarda gün ortası

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