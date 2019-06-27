0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 219'u yükseldi, 120'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7840 liradan, avro 6,5880 liradan işlem görüyor

27 Haziran 2019 Perşembe 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 artışla 95.417,13 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 585,94 puan değer kazandı. Dün 94.831,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 425,27 puan ve yüzde 0,45 artışla 95.256,46 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.256,46 puanı, en yüksek 95.990,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 1,28 ve sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 219'u yükseldi, 120'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Vestel Elektronik ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.405,58 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,64, bileşik getirisi yüzde 19,51 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1371, sterlin/dolar paritesi 1,2708, dolar/yen paritesi 107,82 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7840 liradan, avro 6,5880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.405,58 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,57 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:12
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’nin bir plajına da ha ‘Mavi Bayrak’
    1. Kocaeli’nin bir plajına da ha ‘Mavi..
    2. Börülcenin vücudumuza etkilerini..
    3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    4. Kartepe’de tekstil atıkları ekonomiye..
    5. Manavgat’ta sokak köpeklerinin..
    6. Hava Sıcaklıklarında Hissedilir..
    7. Siirt’te camiler çocuk sesleriyle..
    8. Galatasaray'da voleybolcular için..
    9. Mete Yarar kirli tezgahı açıkladı!..
    10. Çaykur Rizespor, Moroziuk’un..
    11. "Tepebaşı eTwinning Buluşması"..
    12. Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında
    13. Buzağılar güzellik yarışması için..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP'li..
    15. Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını..
    16. Malatya Kurumlararası Hayata Dokunuş..
    17. Macron’dan G20 bildirisini imzalamama..
    18. Merkez Bankası rezervleri
    19. Çaykur Rizespor'da Moroziuk sözleşme..
    20. 6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"