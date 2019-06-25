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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 175'i yükseldi, 157'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8050 liradan, avro 6,6120 liradan işlem görüyor

25 Haziran 2019 Salı 13:08
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 74,44 puan değer kazandı. Dün 95.182,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 166,00 puan ve yüzde 0,12 azalışla 95.066,49 puandan başladı. Endeks, en düşük 94.619,16 puanı, en yüksek 95.751,00 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 175'i yükseldi, 157'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Halkbank, Türk Hava Yolları ve Akbank ve oldu.


- Altının onsu 1.429,27 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,62, bileşik getirisi yüzde 19,49 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1384, sterlin/dolar paritesi 1,2759, dolar/yen paritesi 107,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8050 liradan, avro 6,6120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.429,27 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,37 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:08
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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