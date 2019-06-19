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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i yükseldi, 225'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8680 liradan, avro 6,5770 liradan işlem görüyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 447,21 puan değer kaybetti. Dün 94.218,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 212,17 puan ve yüzde 0,23 azalışla 94.006,52 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.317,07 puanı, en yüksek 94.774,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i yükseldi, 225'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Vestel Elektronik ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.342,43 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,89, bileşik getirisi yüzde 21,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1204, sterlin/dolar paritesi 1,2573, dolar/yen paritesi 108,41 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8680 liradan, avro 6,5770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.342,43 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,80 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:14
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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