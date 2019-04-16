Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,98 artışla 97.079,04 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.887,36 puan değer kazandı. Dün 95.191,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 485,21 puan ve yüzde 0,51 artışla 95.676,89 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.676,89 puanı, en yüksek 97.102,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,27, hizmetler endeksi yüzde 1,51, teknoloji endeksi yüzde 1,83, sanayi endeksi de yüzde 1,72 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 303'ü yükseldi, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.283,81 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1299, sterlin/dolar paritesi 1,3083, dolar/yen paritesi 111,87 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7970 liradan, avro 6,5530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.283,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,21 dolardan işlem görüyor.