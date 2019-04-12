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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 297'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8110 liradan, avro 6,5790 liradan işlem görüyor

12 Nisan 2019 Cuma 13:11
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,94 azalışla 95.168,28 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 904,71 puan değer kaybetti. Dün, 96.072,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 351,30 puan ve yüzde 0,37 azalışla 95.721,69 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.028,49 puanı, en yüksek 95.736,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,38 ve sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 297'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Kardemir (D) ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.294,40 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1313, sterlin/dolar paritesi 1,3072, dolar/yen paritesi 111,92 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8110 liradan, avro 6,5790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,74 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:11
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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