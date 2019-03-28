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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 194'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5800 liradan, avro 6,2980 liradan işlem görüyor

28 Mart 2019 Perşembe 13:10
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,60 artışla 92.408,99 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 553,85 puan değer kazandı. Dün 91.855,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 673,53 puan ve yüzde 0,73 azalışla 91.181,61 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.776,82 puanı, en yüksek 93.164,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,35, hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 194'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve İş Bankası (C) oldu.


- Altının onsu 1.307,52 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,15, bileşik getirisi yüzde 21,17 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,3148, dolar/yen paritesi 110,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5800 liradan, avro 6,2980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.307,52 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,23 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:10
  1. BIST100
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  3. Piyasalarda gün ortası

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