0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 108'i yükseldi, 238'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5220 liradan, avro 6,2960 liradan işlem görüyor

26 Mart 2019 Salı 13:09
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 azalışla 98.272,24 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.053,68 puan değer kaybetti. Dün, 99.325,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 664,53 puan ve yüzde 0,67 artışla 99.990,45 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.067,76 puanı, en yüksek 100.260,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 108'i yükseldi, 238'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank, ve Koza Anadolu Metal oldu.


- Altının onsu 1.315,20 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,67, bileşik getirisi yüzde 19,54 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1317, sterlin/dolar paritesi 1,3195, dolar/yen paritesi 110,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5220 liradan, avro 6,2960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.315,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,51 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:09
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6 milyona ulaştı
    1. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    2. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    3. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    4. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    5. Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı
    6. Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya..
    7. Kereviz deyip geçmeyin! İşte, sağlıklı..
    8. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    9. Burhaniyeli yönetmen Çelikbaş, Kazdağı..
    10. Vanlılar Cumhurbaşkanını bekliyor
    11. Özel halk otobüsü işletmecilerine..
    12. Aşırı terleme nasıl geçer? Aşırı..
    13. Almanya'da alarm verildi! Bomba..
    14. Burhaniye engelleri aşıyor
    15. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    16. Çankaya adayı Türkmen seçim..
    17. (Özel) Türkiye’de nadir görülen..
    18. Adana Demirspor’da hazırlıklar devam..
    19. Adanalı turizmcilere Karadeniz tanıtım..
    20. Hatay’da göçmen kaçakçılığı..
    21. 65 milyon yıllık fosil görenleri..
    22. Konya’da jandarmadan sülük operasyonu
    23. Piyasalarda gün ortası
    24. Aydemir: “Cumhur İttifakı, ecdada vefa..
    25. Feyzioğlu: “Komiser yardımcıları..
    26. Game Of Thrones ne zaman başlayacak? |..
    27. MEDAŞ Sanat Galerisi’nde Ulusal..
    28. CHP'li adaydan büyük skandal: Terörist..
    29. Adalet Bakanlığı yönetmeliği Resmi..
    30. (Özel haber) Mehmet Helvacı:..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!