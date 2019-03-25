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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 97'si yükseldi, 281'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6630 liradan, avro 6,4200 liradan işlem görüyor

25 Mart 2019 Pazartesi 13:08
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 azalışla 99.502,52 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 332,79 puan değer kaybetti. Cuma günü, 99.835,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 192,14 puan ve yüzde 0,19 artışla 100.027,45 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.367,09 puanı, en yüksek 100.381,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,94, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,34, teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 97'si yükseldi, 281'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Petkim oldu.


- Altının onsu 1.318,15 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,87, bileşik getirisi yüzde 18,67 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3173, dolar/yen paritesi 110,23 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6630 liradan, avro 6,4200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.318,15 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,79 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:08
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  3. Piyasalarda gün ortası

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