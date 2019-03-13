0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 183'ü yükseldi, 165'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4600 liradan, avro 6,1750 liradan işlem görüyor

13 Mart 2019 Çarşamba 13:17
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,16 artışla 101.881,79 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 160,74 puan değer kazandı. Dün, 101.721,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 99,77 puan ve yüzde 0,10 artışla 101.820,81 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.660,96 puanı, en yüksek 102.221,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 183'ü yükseldi, 165'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Petkim ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.308,77 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,98, bileşik getirisi yüzde 18,79 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1300 sterlin/dolar paritesi 1,3138, dolar/yen paritesi 111,31 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4600 liradan, avro 6,1750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.307,77 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,19 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:17
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi ilkokul restore edildi
    1. Tarihi ilkokul restore edildi
    2. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    3. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    4. Cumhuriyet ile yaşıt olan 96’lık nine,..
    5. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    6. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    7. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    8. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    9. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    10. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    11. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    12. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    13. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    14. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    15. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    16. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    17. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    18. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    19. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    20. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    21. Yeni dönemde büyük yenilik! Hepsi..
    22. Anaokulu öğrencileri civcivler ile..
    23. DTSO Başkanı Şahin ek istihdam..
    24. Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri..
    25. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    26. Çaldığı televizyonu evinde izlerken..
    27. Trabzonspor'da Erzurumspor maçı..
    28. İstikal Marşını güzel okuma yarışması..
    29. Her yerde aranıyorlardı! Yakalandılar...
    30. Ege’den Japonya’ya meyve sebze..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!