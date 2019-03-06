0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 111'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3820 liradan, avro 6,0860 liradan işlem görüyor

06 Mart 2019 Çarşamba 13:10
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,86 artışla 104.621,27 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 890,68 puan değer kazandı. Dün 103.730,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 295,50 puan ve yüzde 0,28 artışla 104.026,09 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.809,53 puanı, en yüksek 104.785,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 111'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Vestel, Petkim ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.285,89 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,85, bileşik getirisi yüzde 18,65 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1301, sterlin/dolar paritesi 1,3145, dolar/yen paritesi 111,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3820 liradan, avro 6,0860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,45 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:10
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf etti!
    1. Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf..
    2. ASKODER Başkanı’na ‘hayvanlara el..
    3. Yatırım fonu istatistikleri
    4. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı..
    5. Gürkan’dan öğrencilere jest
    6. Çamlıca Camii ibadete açılıyor
    7. Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem..
    8. Başkan Baydilli’den personele kadınlar..
    9. Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer..
    10. TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli..
    11. Bitlis’te Yeşilay Haftası etkinliği
    12. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    13. Başkan Ay, muhtarlara tek tek teşekkür..
    14. Solomon Adaları tarihin en kötü..
    15. "Bulunduğumuz yerden rahatsızlığımız..
    16. Ulaş’ta göreve başlayan bekçilerden..
    17. 15 yaşındaki sürücü 5 yaşındaki çocuğa..
    18. Kadın üretici, Çakırbeyli Köy..
    19. Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı..
    20. "İttifak içinde değiliz, dirsek teması..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'