Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 104.206,63 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 123,43 puan değer kaybetti. Dün, 104.330,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 68,72 puan ve yüzde 0,07 azalışla 104.261,34 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.941,87 puanı, en yüksek 104.566,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 176'sı yükseldi, 167'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Vestel Elektronik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN ve VakıfBank oldu.





- Altının onsu 1.326,75 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,97, bileşik getirisi yüzde 18,78 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1366, sterlin/dolar paritesi 1,3194, dolar/yen paritesi 110,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2980 liradan, avro 6,0260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.326,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,18 dolardan işlem görüyor.

