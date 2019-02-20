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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 244'ü yükseldi, 108'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3080 liradan, avro 6,0260 liradan işlem görüyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:16
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,61 artışla 102.358,39 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 616,25 puan değer kazandı. Dün, 101.742,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 248,23 puan ve yüzde 0,24 artışla 101.990,37 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.618,10 puanı, en yüksek 102.542,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 244'ü yükseldi, 108'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, İş Bankası (C) ve Koza Anadolu Metal oldu.


- Altının onsu 1.343,86 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,88, bileşik getirisi yüzde 18,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1343, sterlin/dolar paritesi 1,3031, dolar/yen paritesi 110,78 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3080 liradan, avro 6,0260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.343,86 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,17 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:16
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  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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