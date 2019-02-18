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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 226'sı yükseldi, 128'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3050 liradan, avro 6,0050 liradan işlem görüyor

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 102.836,99 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 121,98 puan değer kazandı. Cuma günü 102.715,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 151,80 puan ve yüzde 0,15 artışla 102.866,81 puandan başladı. Endeks, en düşük 102.222,80 puanı, en yüksek 103.131,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 226'sı yükseldi, 128'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) oldu.


- Altının onsu 1.324,66 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,44, bileşik getirisi yüzde 18,20 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1313, sterlin/dolar paritesi 1,2908, dolar/yen paritesi 110,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3050 liradan, avro 6,0050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.324,66 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,16 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:12
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  3. Piyasalarda gün ortası

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