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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 192'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2660 liradan, avro 5,9420 liradan işlem görüyor

15 Şubat 2019 Cuma 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 101.652,66 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 477,33 puan değer kaybetti. Dün 102.129,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,10 puan ve yüzde 0,06 azalışla 102.070,89 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.186,64 puanı, en yüksek 102.291,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 157'si yükseldi, 192'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal, ASELSAN ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.316,11 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,80, bileşik getirisi yüzde 18,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1284, sterlin/dolar paritesi 1,2815, dolar/yen paritesi 110,41 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2660 liradan, avro 5,9420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.316,11 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,80 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:12
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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