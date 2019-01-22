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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 277'si yükseldi, 76'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3570 liradan, avro 6,0890 liradan satılıyor

22 Ocak 2019 Salı 13:09
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 artarak 99.128,14 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.172,98 puan değer kazandı. Dün, 97.955,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,74 puan ve yüzde 0,04 artışla 97.990,90 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.856,07 puanı, en yüksek 99.397,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 0,94 ve teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 277'si yükseldi, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Petkim oldu.


- Altının onsu 1.284,21 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,38, bileşik getirisi yüzde 18,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1361, sterlin/dolar paritesi 1,2913, dolar/yen paritesi 109,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3570 liradan, avro 6,0890 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.284,21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,94 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:09
  1. BIST
  2. Piyasalarda gün ortası

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