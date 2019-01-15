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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 264'ü yükseldi, 79'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4380 liradan, avro 6,2180 liradan satılıyor

15 Ocak 2019 Salı 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 artarak 93.080,15 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.026,31 puan değer kazandı. Dün, 92.053,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 573,77 puan ve yüzde 0,62 artışla 92.627,61 puandan başladı. Endeks, en düşük 92.627,61 puanı, en yüksek 93.303,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 264'ü yükseldi, 79'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Odaş Elektrik oldu.


- Altının onsu 1.288,80 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,25, bileşik getirisi yüzde 17,99 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1436, sterlin/dolar paritesi 1,2862, dolar/yen paritesi 108,62 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4380 liradan, avro 6,2180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.288,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,30 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:12
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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