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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 95'i yükseldi, 277'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5090 liradan, avro 6,3100 liradan satılıyor

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 azalarak 90.936,71 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 750,33 puan değer kaybetti. Cuma günü, 91.687,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 861,65 puan ve yüzde 0,94 azalışla 90.825,39 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.388,37 puanı, en yüksek 91.049,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 1,18, hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 95'i yükseldi, 277'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.294,38 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,18, bileşik getirisi yüzde 19,01 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1456, sterlin/dolar paritesi 1,2830, dolar/yen paritesi 108,11 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5090 liradan, avro 6,3100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,55 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:12
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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