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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 242'si yükseldi, 107'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4400 liradan, avro 6,2670 liradan satılıyor

11 Ocak 2019 Cuma 13:16
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artarak 91.692,75 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 496,44 puan değer kazandı. Dün 91.196,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 306,95 puan ve yüzde 0,34 artışla 91.503,26 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.446,38 puanı, en yüksek 92.028,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,60 ve hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,48 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 242'si yükseldi, 107'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.292,35 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,17, bileşik getirisi yüzde 19,00 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1523, sterlin/dolar paritesi 1,2768, dolar/yen paritesi 108,31 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4400 liradan, avro 6,2670 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.292,35 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,20 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:16
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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