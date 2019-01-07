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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 112'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3790 liradan, avro 6,1540 liradan satılıyor

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:14
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artarak 89.536,24 puana çıktı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 705,42 puan değer kazandı. Cuma günü 88.830,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 613,92 puan ve yüzde 0,69 artışla 89.444,74 puandan başladı. Endeks, en düşük 89.280,82 puanı, en yüksek 89.910,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28, teknoloji endeksi yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 112'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.291,65 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1445, sterlin/dolar paritesi 1,2752, dolar/yen paritesi 108,16 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3790 liradan, avro 6,1540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.291,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,32 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:14
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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