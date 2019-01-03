0553 313 94 23

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 122'i yükseldi, 211'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5000 liradan, avro 6,2500 liradan satılıyor

03 Ocak 2019 Perşembe 13:17
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 artarak 88.998,35 puana çıktı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 133,34 puan değer kazandı. Dün 88.865,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 489,15 puan ve yüzde 0,55 azalışla 88.375,86 puandan başladı. Endeks, en düşük 88.255,60 puanı, en yüksek 89.544,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 122'si yükseldi, 211'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Koza Anadolu ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.288 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,74, bileşik getirisi yüzde 19,62 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1368, sterlin/dolar paritesi 1,2577, dolar/yen paritesi 107,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5000 liradan, avro 6,2500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.288 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,71 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:17
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor ayrılık! Resmen açıklandı
    1. Trabzonspor ayrılık! Resmen açıklandı
    2. Hepsiburada'da pazar filesi talebi..
    3. Altın fiyatları
    4. 550 HP'lik Maserati Levante GTS..
    5. Suriye sınırında dikkat çeken..
    6. MHP'li Usta MDK'ye sevk edildi
    7. MHP'li Erhan Usta ihraç mı edildi?..
    8. Piyasalarda gün ortası
    9. "Ölürsek şehidiz, kalırsak kurmayız"
    10. Ehliyet kimlik ve pasaport..
    11. Ruhani hükümetinde bütçe polemiği
    12. Vatandaşlar çileden çıktı! CHP'den..
    13. Gıdalarda kanserojen maddeleri tespit..
    14. Gençler sokakta sporla buluşacak
    15. İDDEF, 2018'de mazlum coğrafyalara..
    16. Çaykur Rizespor'un devre arası kampı
    17. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    18. Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı..
    19. Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin..
    20. Enflasyondaki düşüşün yeni yılda da..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak