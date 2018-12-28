Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artarak 91.255,94 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 281,15 puan değer kazandı. Dün 90.974,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 199,30 puan ve yüzde 0,22 yükselişle 91.174,09 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.085,65 puanı, en yüksek 91.495,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 220'si yükseldi, 115'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Halkbank ve ASELSAN oldu.





- Altının onsu 1.276,23 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,80, bileşik getirisi yüzde 19,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1441, sterlin/dolar paritesi 1,2638, dolar/yen paritesi 110,37 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2690 liradan, avro 6,0320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.276,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,67 dolardan işlem görüyor.