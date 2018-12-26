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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artarak 91.017,06 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 199'u yükseldi, 145'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2840 liradan, avro 6,0200 liradan satılıyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:14
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kazanarak 91.017,06 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 187,49 puan değer kazandı. Dün 90.829,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 291,64 puan ve yüzde 0,32 artışla 91.121,22 puandan başladı. Endeks, en düşük 90.847,96 puanı, en yüksek 91.393,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 199'u yükseldi, 145'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Işıklar Enerji ve Kardemir (D) oldu.


- Altının onsu 1.272,68 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,2689, dolar/yen paritesi 110,56 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2840 liradan, avro 6,0200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.272,68 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,09 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:14
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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