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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artarak 92.193,12 puana çıktı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 227'si yükseldi, 115'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3000 liradan, avro 6,0510 liradan satılıyor

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:15
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artarak 92.193,12 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 332,37 puan değer kazandı. Cuma günü 91.860,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 278,10 puan ve yüzde 0,30 artışla 92.138,85 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.863,90 puanı, en yüksek 92.435,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 1,80 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 227'si yükseldi, 115'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Telekom ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.262,25 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1404, sterlin/dolar paritesi 1,2658, dolar/yen paritesi 111,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3000 liradan, avro 6,0510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.262,25 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,02 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:15
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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