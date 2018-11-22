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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.475,10 puana geriledi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u değer kazandı, 177'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3100 liradan, avro 6,0640 liradan satılıyor

22 Kasım 2018 Perşembe 13:15
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalarak 92.475,10 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 232,85 puan değer kaybetti. Dün 92.707,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,38 puan ve yüzde 0,04 artışla 92.743,34 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.883,27 puanı, en yüksek ise 92.869,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u yükseldi, 177'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İpek Doğal Enerji, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, Garanti Bankası ve Petkim oldu.


- Altının onsu 1.227,85 dolar seviyesinde bulunuyor


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,88, bileşik getirisi yüzde 20,87 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1403, sterlin/dolar paritesi 1,2804, dolar/yen paritesi 112,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3100 liradan, avro 6,0640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.227,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,75 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:15
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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