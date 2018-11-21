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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.303,46 puana yükseldi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 203'ü değer kazandı, 160'ı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3580 liradan, avro 6,1040 liradan satılıyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:10
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 artarak 92.303,46 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 617,10 puan değer kazandı. Dün 91.686,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 335,15 puan ve yüzde 0,37 artışla 92.021,50 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.559,38 puanı, en yüksek ise 92.381,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 1,06 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 203'ü yükseldi, 160'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji, ASELSAN ve Koza Anadolu Metal oldu.


- Altının onsu 1.224,75 dolar seviyesinde bulunuyor


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1397, sterlin/dolar paritesi 1,2785, dolar/yen paritesi 112,98 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3580 liradan, avro 6,1040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.224,75 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,55 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:10
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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