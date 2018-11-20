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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.460,92 puana geriledi - Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 132'si değer kazandı, 228'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,1190 liradan satılıyor

20 Kasım 2018 Salı 13:16
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 azalarak 93.460,92 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.109,98 puan değer kaybetti. Dün 94.570,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 291,14 puan ve yüzde 0,31 azalışla 94.279,75 puandan başladı. Endeks, en düşük 93.227,91 puanı, en yüksek ise 94.391,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 1,20 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,56 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 132'si yükseldi, 228'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şekerbank, Koza Anadolu Metal ve Petkim oldu.


- Altının onsu 1.222,03 dolar seviyesinde bulunuyor


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,74, bileşik getirisi yüzde 20,71 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1433, sterlin/dolar paritesi 1,2843, dolar/yen paritesi 112,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,1190 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.222,03 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,94 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:16
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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