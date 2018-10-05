0553 313 94 23

Piyasalar ve doların beklediği Amerika rakamları açıklandı 49 senenin rekoru

Amerika Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Eylül ayında tarım dışı istihdam 134 bin yükseldi, işsizlik oranı ise %3.9'dan % 3.7'ye gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesine indi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:38
Piyasalar ve doların beklediği Amerika rakamları açıklandı 49 senenin rekoru

ABD'de Eylül ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında gelirken, işsizlik oranı 1969'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Eylül ayında tarım dışı istihdam 134 bin arttı. Piyasaların beklentisi istihdamda 185 bin artış olacağına yönelikti.

İşsizlik oranındaki beklenti ise %3.8 olmasıydı. Açıklanan verilere göre ise İşsizlik oranı ise %3.9'dan % 3.7'ye gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesine indi.  Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesindeydi.

İstihdamdaki artış 12 aydaki en düşük rakam oldu, Florence kasırgasının verinin beklentinin altında kalmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Saatlik kazanç arttı
Ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda da % 2.8, aylık bazda %0.3 ile beklentiye paralel arttı. Ortalama çalışma saati değişmeyerek 34.5 olarak kaldı. İşgücüne katılım oranı da değişmeyerek 62.7 oldu.

Ağustos ayı saatlik ücretler verisi aylık %0.4 artıştan % 0.3 artışa revize edildi. Temmuz ve Ağustos istihdam rakamı toplamda 87 bin yukarı yönlü revize edildi. Ağustos ayı verisi 201 binden 270 bine, Temmuz ayı verisi 147 binden 165 bine revize edildi.

Tahvil faizi zirveyi gördü
ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, tarım dışı istihdam verisi sonrasında yüzde 3.2309 ile yedi yıldan uzun sürenin zirvesini gördü. 10 yıllıkların faizi, tarım dışı istihdam verisi öncesinde bir önceki kapanışa (yüzde 3.1870) göre artıda, yüzde 3.20'nin üzerinde seyrediyordu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 16:38
  1. abd
  2. ekonomi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da bir terörist yakalandı
    1. Elazığ'da bir terörist yakalandı
    2. UEFA, Galatasaray’ı tekrar inceleyecek
    3. 149 kişi ölmüştü! Paşaver saldırısı 4..
    4. Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal..
    5. Piyasalar ve doların beklediği Amerika..
    6. Tanık olduğu yangından etkilendi! Bir..
    7. Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast..
    8. KPSS sorularını sızdıran FETÖ'cülerin..
    9. Çayın yeşili de siyahı da yararlı
    10. Tahkim'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
    11. Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme..
    12. Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
    13. Amerika'dan Google'a durdurma çağrısı!
    14. Malatya’da bu evden dört kamyon çöp..
    15. Gıda katkı maddelerinin bir kısmı bazı..
    16. İstanbul'da dev operasyon! Giriş..
    17. Karakol önünde çatışma!
    18. Çamaşırınızın kat yeri sararmışsa...
    19. Kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıktı
    20. UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı