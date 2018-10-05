Piyasalar ve doların beklediği Amerika rakamları açıklandı 49 senenin rekoru

ABD'de Eylül ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında gelirken, işsizlik oranı 1969'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Eylül ayında tarım dışı istihdam 134 bin arttı. Piyasaların beklentisi istihdamda 185 bin artış olacağına yönelikti.

İşsizlik oranındaki beklenti ise %3.8 olmasıydı. Açıklanan verilere göre ise İşsizlik oranı ise %3.9'dan % 3.7'ye gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesine indi. Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesindeydi.

İstihdamdaki artış 12 aydaki en düşük rakam oldu, Florence kasırgasının verinin beklentinin altında kalmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Saatlik kazanç arttı

Ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda da % 2.8, aylık bazda %0.3 ile beklentiye paralel arttı. Ortalama çalışma saati değişmeyerek 34.5 olarak kaldı. İşgücüne katılım oranı da değişmeyerek 62.7 oldu.

Ağustos ayı saatlik ücretler verisi aylık %0.4 artıştan % 0.3 artışa revize edildi. Temmuz ve Ağustos istihdam rakamı toplamda 87 bin yukarı yönlü revize edildi. Ağustos ayı verisi 201 binden 270 bine, Temmuz ayı verisi 147 binden 165 bine revize edildi.

Tahvil faizi zirveyi gördü

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, tarım dışı istihdam verisi sonrasında yüzde 3.2309 ile yedi yıldan uzun sürenin zirvesini gördü. 10 yıllıkların faizi, tarım dışı istihdam verisi öncesinde bir önceki kapanışa (yüzde 3.1870) göre artıda, yüzde 3.20'nin üzerinde seyrediyordu.