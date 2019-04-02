Seçim sonrası kriz bekleyenlere şok! Piyasalar olumlu karşıladı

Ortaya çıkan tablo; piyasaların üzerinde olumlu etki etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasında reform vurgusu yapması, iş dünyasının da 4,5 yıllık seçim sürecinin ekonomi için iyi değerlendirilmesi yönündeki çağrıların da etkisiyle Borsa İstanbul yükseldi.

Dolar düştü borsa yükseldi

Dolar ve avro dün ilk saatlerde bir miktar yükselse de ilerleyen saatlerde düştü. Gün içerisinde dolar/TL 5,45’in altına, dolar/avro 6,12’nin altını görse de, TL’nin yabancı paralar karşısındaki seyri gün boyunca dalgalı oldu. Borsa İstanbul gün içinde 95 binin üzerini test etti.

Kurlarda aşırı bir dalga beklenmiyor

Bazı çevrelerin seçim sonrası için dillendirdiği kara propaganda tutmadı. Dolar’ın 8 lira, hatta 10 lira olacağını öne sürerek vatandaşları döviz almaya yönlendirenlerin çabaları boşa çıkarken, bu propagandaya kanıp dolar alanların hayal ettiği yükseliş zor görünüyor. Muhtemel bir erken seçim ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade eden uzmanlar, piyasaların yönünü belirleyecek olan en önemli faktörün reform takvimi olacağını kaydediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Nisan haftasında açıklayacağı yeni ekonomi ve reform paketi yakından takip edilecek.

(Yeni Şafak)