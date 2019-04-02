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Seçim sonrası kriz bekleyenlere şok! Piyasalar olumlu karşıladı

31 mart seçim sonuçlarına piyasaların tepkisi pozitif oldu. AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerindeki oylarını 2 puan arttırması ve Cumhur İttifakı'nın bir önceki seçime yakın oy alması, erken seçim tartışmalarının önüne geçti.

02 Nisan 2019 Salı 07:50
Seçim sonrası kriz bekleyenlere şok! Piyasalar olumlu karşıladı

Ortaya çıkan tablo; piyasaların üzerinde olumlu etki etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasında reform vurgusu yapması, iş dünyasının da 4,5 yıllık seçim sürecinin ekonomi için iyi değerlendirilmesi yönündeki çağrıların da etkisiyle Borsa İstanbul yükseldi.

Dolar düştü borsa yükseldi

Dolar ve avro dün ilk saatlerde bir miktar yükselse de ilerleyen saatlerde düştü. Gün içerisinde dolar/TL 5,45’in altına, dolar/avro 6,12’nin altını görse de, TL’nin yabancı paralar karşısındaki seyri gün boyunca dalgalı oldu. Borsa İstanbul gün içinde 95 binin üzerini test etti.

Kurlarda aşırı bir dalga beklenmiyor

Bazı çevrelerin seçim sonrası için dillendirdiği kara propaganda tutmadı. Dolar’ın 8 lira, hatta 10 lira olacağını öne sürerek vatandaşları döviz almaya yönlendirenlerin çabaları boşa çıkarken, bu propagandaya kanıp dolar alanların hayal ettiği yükseliş zor görünüyor. Muhtemel bir erken seçim ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade eden uzmanlar, piyasaların yönünü belirleyecek olan en önemli faktörün reform takvimi olacağını kaydediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Nisan haftasında açıklayacağı yeni ekonomi ve reform paketi yakından takip edilecek.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 07:50
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. seçim

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  • imamin ogluimamin oglu24 dk önce
    eger namuslu anadan dogduysan bu yazimi yayinlarsin hic bir namuslu müslüman bu kadar yandas olmaz savun dugun adamin bindigi Ucak havada 180.00 dolar yakar senin adin kavak ci degil kavak ci amarikali avrat uzak dogudabizim kdv lerle amarikali kizi da sarayda yiyor ben imam hatip mezunuyum islamin böyle oldugunu akp oldugunu bilseydim evimdeki kurani verdim ve bir daha elime almayacagim ey allahdan korkmaz yazar ingiltere de bu gün faiz ne oldu onu yaz zamlar basladi onu yaz dolar 10tl olacak yakinda eger Allah cc den korkuyor yorsan bunu yazbir lider geldi hirsizlik yapmayan oglunu ve ogullarini kayirmayan erbandi bunu yaz eger allaha inaniyorsan

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