Erken seçim kararıyla piyasalar coştu! Dolar çakıldı, TL rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıklaması piyasalarda adeta bayram havası estirdi. Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin 17 ay geriye alınmasını belirsizliğin bitmesi olarak algılayan piyasalarda, dolar çakılırken, borsa adeta uçuşa geçti. Erken seçimin 24 Haziran'a alınmasının ekonomiye bir günlük katkısı, borsadaki yükseliş, faizdeki düşüş ve şirketlerin kur farkı giderlerinin azalmasının etkisiyle 45 milyar TL oldu.



DOLAR ÇAKILDI, TÜRK LİRASI RALLİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması öncesinde 4.0979 TL olan dolar, seçim tarihinin telaffuz edilmesiyle birlikte adeta çakıldı. Dolar 4.0175 TL'ye kadar gerilerken, TL dolar karşısında yüzde 1.9 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Euro da 5 liranın altına indi. Döviz açık pozisyonu taşıyan şirketlerin kur farkı zararı da yaklaşık 16 milyar TL azaldı.



BORSA 112 BİNİ GEÇTİ



Borsa İstanbul'da da açıklama öncesinde 107 bin 439 puan olan endeks, yüzde 4.3 yükselerek 112 bin puanın üstüne çıktı. Şirketlerin piyasa değeriyaklaşık 25 milyar lira arttı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinin faizi de 30 baz puan düşerek yüzde 12.6'ya geriledi. Yurtdışında işlem gören eurobondlar değer kazandırken, 5 yıllık tahvillerin risk primi de 5 baz puan gerileyerek 200'e indi.



BELİRSİZLİK SONA ERDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile iç piyasada seçim belirsizliğinin ortadan kalktığına dikkat çeken İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, bunun fiyatlara da yansıdığını söyledi. Piyasaların seçim tarihini olumlu karşıladığına dikkat çeken GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Seçime çok kısa sürede gidilmesinin ve bunun bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlanması neticesinde piyasa algısının iyi olduğunu görmekteyiz. Risk unsuru ve belirsizlik kalktı havası hakim olmakta, bu kapsamda kur ve tahvil faizleri geriledi, borsada da yükseliş gerçekleşti" dedi.

İŞ DÜNYASI MUTLU



Erdal Bahçıvan/ İSO Başkanı

Seçimin, haziranda yapılacak olmasını ekonomimiz için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. 2018 yılının ikinci yarısını şimdiden belirsizliğin ortadan kalkacağı, ekonomiye odaklanacağımız bir dönem olarak görüyorum.



Abdurrahman Kaan/MÜSİAD Başkanı

İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında, seçimin bir an önce yapılması ülkemizin geleceği adına sonderece olumlu.



Şekip Agdaviç/ İTO Başkanı

Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar, iş dünyası yatırım kararlarını öne alır. Çok daha güçlenecek yönetim sistemiyle üretim yarışı 1.5 yıl erken başlar. Türkiye'nin bekleyecek bir saati bile yok.



Nail OLPAK/ DEİK Başkanı

Ülkemizin belirsizliklerle kaybedecek vakti yok. Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimlerin öne alınmış olması belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı ve önümüzü daha net göreceğimiz anlamına geliyor.



Ali Kopuz/İSTİB Başkanı

Kalıcı istikrar için en doğru karar bir an önce milli iradeye başvurmaktır. Kirli oyunlara fırsat bırakmadan, Türk Milleti yanılmaz iradesi ile tüm dünyaya, istikrarlı yürüyüşüne devam edeceğini göstermelidir.



Mustafa Gültepe/İHKİB

16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandumda halkımız bir tercihte bulundu. Referandumlaonaylanan yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye'nin faydasına olacağına inanıyorum.