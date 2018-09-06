Piyasadan toplatılan 29 ürün listesi! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yasaklanan ürün isimleri

Vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı el attı. Bakanlık, Çevre güvenliği için tehdit oluşturan 29 ürün için toplatma kararı aldı. Peki Piyasadan toplatılan 29 ürün hangileri?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, "Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi" hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı.

İŞTE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANAN YASAK ÜRÜNLER LİSTESİ