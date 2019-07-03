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Piyasada yaz giysileri yoğunluğu

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için giyim mağazalarına rağbet gösterirken reyonlar da birbirinden çeşitli giysilerle dolmaya başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
Piyasada yaz giysileri yoğunluğu

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için giyim mağazalarına rağbet gösterirken reyonlar da birbirinden çeşitli giysilerle dolmaya başladı.


Eskişehir’de uzun süredir devam eden kapalı ve yağışlı havaların ardından giyim mağazalarında tam manasıyla yaz sezonu hareketliliği başladı. Yaz sezonu hareketliliğinden memnun olan esnaf, ekonomideki genel durağanlıktan dolayı hareketliliğin geçen seneye oranla daha durgun olduğunu belirtiyor. Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği ürünlerin başında tişörtler ve şortlar geliyor.


Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan esnaf Abdullah Ünal, giyim sektörünün mecburi ihtiyaçlar kategorisinde olduğundan dolayı vatandaşların her sene yaz sezonu girdiğinde yaz kıyafeti ihtiyaçları için alışveriş yaptıklarını belirtti. Hareketliliğin olmasına karşın bir durağanlığın olduğunu da ifade eden Ünal, "Yaz sezonunda insanlar yaz alışverişiyle ihtiyaçlarını karşılıyor, sezonun geri kalanına göre fark var. Ama şu sıralar her sektörde olduğu gibi bu sektörde de bir durağanlık var. Sattığımız malların yüzde 60’ı kadın müşterilerimize giderken yüzde 40’ı erkek müşterilerimize gidiyor. Yazın en çok tişört ve şort satıyoruz. Yaz dönemi kış dönemine göre daha hızlıdır, kışın 10 satarsın yazın bunun 20 katı kadar bile iş artabilir. Tekstil sektöründe son 20 yıldır gerileme var. Eskiden esnaf satabiliyordu, şimdi taksit imkânlarımız daha kısıtlı olduğu için esnaftan almıyorlar" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46
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