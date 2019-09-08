Altın sakin, dolar ve borsa düşüşte, sıra faizde! Piyasa indirimi satın aldı gözler Merkez’de

ABD, Avrupa ve Çin merkez bankalarının faiz indirimine yönelmelerinin ardından altın ile dolar fiyatlarında ibre aşağıya döndü. Altının onsu bin 506 dolarda, gramı 277 lirada dengelendi. Dolar 5,70 lira, Euro da 6,30 lira bandına oturdu. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi ise haftayı yüzde 1,29 değer kaybıyla 98 bin 987 puandan tamamladı.

Piyasalarda bahar havası

Piyasalarda esen bahar havasında hem dünyada likiditenin bollaşması hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 12 Eylül’de faiz oranında 300-400 baz puan indirime gideceği beklentisinin güçlenmesi rol oynuyor. Bu beklenti yerli ve yabancı yatırımcılarca satın alınmış durumda. PPK’nın Türkiye’ye fon akışını artıracak bir karar alacağını belirten yatırımcılar, şu görüşleri dile getiriyor: “Şartlar gayet uygun. Üretici ve tüketici fiyatları kontrol altında, dolar ile Euro kurunda ise gel git görülmüyor. Bu ortamda faiz oranı yüzde 19,75’te kalmayacaktır. TCMB Başkanı Murat Uysal ve ekibi gerekli müdahaleyi yapacak, fonlama maliyetlerini makul düzeylere çekecek ve ülkenin atağa geçmesini mümkün kılacaktır.”

TCMB’nin eli güçlendi

Piyasa Analisti Burçak Gezgin de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde 15,01’e düşmesinin TCMB’nin elini güçlendirdiğini kaydetti. Kurumun manevra alanının genişlediğini ve politika faizinde 275-300 baz puan indirim yapabilecek konuma geldiğini vurgulayan Gezgin, “Ama bu oranların ötesine geçilmesi uzun vadede sıkıntılara neden olabilir. Unutmayalım ki merminin tamamını şu anda kullanmak, ileride silahsız kalmaya sebebiyet verebilir. Onun için temkinli ve tedbirli adımlar atmakta yarar var” uyarısında bulundu. PPK’nın faiz indiriminin yatırımcılarca fiyatlandığına işaret eden Gezgin, “Bu da altın, dolar, Euro ve BİST tarafından iyi haberler gelmesine imkân tanıyor” diye konuştu.

Fon akışı artacak

ABD, Çin ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirimlerinin devam edeceğini anlatan Gezgin, “Buna bağlı olarak dolar stabil bir eğilim ortaya koyabilir. Gram altında ise sınırlı bir artış görülebilir” dedi.

Borsa kazandırdı döviz kaybettirdi

Bu hafta BİST’te işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,35 prim yaptı. Altının gram fiyatı yüzde 3,04, dolar yüzde 2,01, Euro yüzde 2,09 değer kaybetti.