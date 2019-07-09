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Piyasa güne eksi rezervle başladı

09 Temmuz 2019 Salı 10:05
Piyasa güne eksi rezervle başladı
İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 2 milyar 115,4 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 37,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:05
  1. Rezerv
  2. TCMB

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