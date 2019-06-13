"Piyanonun 4 Silahşörü" konseri İKSV tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluştu Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki konserde dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle konserler veren üç büyük piyanist, George-Emmanuel Lazaridis, Janis Vakarelis ve Cyprien Katsaris ile Türk piyanist Zeynep Üçbaşaran sanatseverlerle buluştu. "Piyanonun 4 Silahşörü" konserinde Richard Wagner'in Tannhauser Uvertürü, Antonio Vivaldi'nin İlkbahar Konçertosu, George Bizet'in Carmen Fantezisi, Franz Liszt'in Macar Rapsodisi, Mikis Theodorakis'in Zorba Süiti gibi klasik müziğin bilinen eserleri 4 piyanistin renkli ve coşkulu yorumlarıyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

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