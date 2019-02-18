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Piyanist İdil Biret Soçi'de konser verecek

Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen "Uluslararası Sanat Festivali"nin kapanış konserinde müzikseverlerle buluşacak- 24 Şubat'ta düzenlenecek konserde piyanist Biret, Yuri Başmet yönetiminde Rusya Gençlik Senfoni Orkestrası ile Rachmaninof piyano konçertosu seslendirecek- Piyanist İdil Biret:- "1960 yılında büyük Rus piyanist Emil Gilels'in daveti üzerine Sovyetler Birliğine giden ilk Türk piyanist olmuş sonra da pek çok turne yaparak orada yüzden fazla konser vermiştim. Ülkemi tekrar Rusya'da temsil edeceğim için mutluyum"

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
Piyanist İdil Biret Soçi'de konser verecek

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen, "Uluslararası Sanat Festivali"nin kapanışında sahne alacak.

Londra Filarmoni Orkestrası, London Mozart Players, Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası, Yale Senfoni Orkestrasının da aralarında bulunduğu dünyanın büyük orkestraları ile konser veren piyanist İdil Biret, Rusya'da sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü sanatçı Biret, Rusya'nın Soçi şehrindeki Kış Tiyatrosu'nda 15 Şubat'ta başlayan ve 24 Şubat'ta sona erecek Uluslararası Sanat Festivali'nin kapanışında konser verecek.

Biret, Yuri Başmet yönetiminde Rusya Gençlik Senfoni Orkestrası ile Rachmaninof piyano konçertosunu seslendirecek.

Konsere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Biret, "1960 yılında büyük Rus piyanist Emil Gilels'in daveti üzerine Sovyetler Birliğine giden ilk Türk piyanist olmuş sonra da pek çok turne yaparak orada yüzden fazla konser vermiştim. Ülkemi tekrar Rusya'da temsil edeceğim için mutluyum." dedi.

24 Şubat Pazar günü düzenlenecek konsere bir mektupla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de davet ettiğini ifade eden Biret, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak 2017'de daha önce bütün piyano eserlerini kaydettiğim Rachmaninof'un Ivanovka kasabasındaki, halen müze olan, çiftlik evinde bir resital vermiştim. Bu defa, 24 Şubat'ta Soçi Uluslararası Sanat Festivali'nin kapanış konserinde değerli şef Yuri Başmet yönetiminde Rusya Gençlik Orkestrası ile bir Rachmaninof konçertosu çalmak için davet alınca memnun oldum. Bu konserin Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılında olması ve Türkiye, Rusya ve İran Devlet Başkanlarının Soçi sehrinde yaptıkları toplantıdan hemen sonraya rastlaması da çok anlamlı oldu. Bu vesileyle ülkemi tekrar Rusya'da temsil edeceğim için mutluyum."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
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