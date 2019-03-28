Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdi

Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdi28 Mart 2019 Perşembe 23:07
MUĞLA (AA) - Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
İdil Biret, özel bir organizasyon kapsamında Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde sanatseverlere müzik ziyafeti verdi.
Sanatçı, gecede, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Claude Debussy, Sergey Prokofyev gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.
Yaklaşık iki saat süren konseri, sanatseverler beğeniyle izledi.
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