Piyanist Gülsin Onay, CSO sahnesinde konser verdi Dünyaca ünlü piyanist Onay, duayen şef Devlet Sanatçısı Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne aldı - Konseri izlemeye gelen müzikseverler, Onay'ı dakikalarca alkışladı

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, duayen şef Devlet Sanatçısı Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile birlikte konser verdi. Onay, CSO sahnesindeki konserde, 19'uncu yüzyıl romantik dönemin başyapıtlarından Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendirdi. Gülsin Onay'a şef Gökmen yönetimindeki orkestra eşlik etti. Konser sonrasında dakikalarca alkışlanan Onay, tekrar sahneye çıkarak Frederic Chopin'in "Nocturne Opus 9/2", Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı" ve Bach'n "Busoni Koral" isimli eserlerini icra etti. - Koro ve orkestra bir arada CSO Genel Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen'in yönetimindeki başkentli sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan konserin ikinci bölümünde ise orkestra ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Gabriel Faure'nin "Requiem" eserini seslendirdi. Eserin solo partilerini Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bariton Arda Aktar yorumladı. Konser arasında piyanist Onay, albümünü imzaladığı hayranları ile fotoğraf çektirdi.

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