Piyalepaşa İstanbul, primlenme oranıyla konutun doğru yatırım aracı olduğunu gösterdi! Yatırımcı konuta mutlaka dönecek

Konut, rezidans, ofis, otel ve Alışveriş Sokağı’ndan oluşan karma konseptiyle Beyoğlu’nun merkezinde 4 milyar liralık yatırım değeriyle hayat bulan Piyalepaşa İstanbul, satışa çıktığı günden itibaren yüzde 60 değer kazanırken, konutlarının yüzde 60’ı satıldı, inşaatın ise yüzde 50’si tamamlandı. Projenin tamamının 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor. 760 konut, 190 rezidansın yer aldığı projede, konutların metrekare satış fiyatı 13 bin 500 TL, rezidansların metrekare satış fiyatı ise 16 bin TL’den başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi olması sebebiyle yüzde 1 KDV oranı ile avantaj sunan Piyalepaşa İstanbul’dan ev sahibi olmak isteyenler şirket bünyesinde 36 aya kadar sıfır faiz ile işlemlerini yaptırabiliyor.

“Türkiye’nin geleceğine inancımız tam”

Gayrimenkul ülkemizde her zaman en karlı ve güvenli yatırım aracı olduğunu vurgulayan, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, ekonomik ve siyasi alanda yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin geleceğine ve sektöre olan inançlarının tam olduğunu kaydetti. Polat, inşaat sürecinden, konut satışı ve satış sonrasına kadar sundukları hizmetlerle müşterilerinin memnuniyetini sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini söyledi.

‘’Haklı gururunu yaşıyoruz’’

Polat Holding bünyesinde kurulan Piyalepaşa Gayrimenkul’ün yüz akı olacak projeyle ilgili değerlendirmede bulunan şirketin Genel Müdürü Kaan Yücel şöyle konuştu: “Kentsel dönüşümde büyük tecrübeler kazandık, bu konuda en iyi durumda olan firmalardan bir tanesiyiz. Kazandığımız bilgi birikimimizi önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm olması nedeniyle proje başlamadan önce ilk başlarda çok uğraştık, sonra inşaatın her detayıyla ayrı ayrı ilgilendik, haziran ayından itibaren de konutları teslim etmeye başladık. Burada aileler yaşamaya başladılar, önümüzdeki dönemde de yeni aileler taşınmaya devam edecek. 2019 sonuna kadar bütün konut grubunun teslimlerini tamamlamış olacağız. Şimdi bunun haklı gururunu yaşıyoruz.” Dolapdere, Kağıthane ve Piyalepaşa’nın hızlı bir değişim içinde olduğunu söyleyen Kaan Yücel, şirket olarak bu sürece büyük bir katkı sağladıklarını ifade etti.

En doğru tercih

Döviz kurundaki artışa değinen Kaan Yücel, yatırımcılar için konuta yönelmenin her daim doğru bir tercih olacağını vurgulayarak, ‘’Buna uygun olarak gelen herkese de uygun ödeme imkânları sunabiliyoruz. Stüdyo daireden 4+1’e kadar her metrekareye, her aileye, her keseye uyan dairelerimiz var” diye konuştu.

Ödeme seçenekleri konusunda müşterileri memnun edecek bir yaklaşım içinde olduklarını kaydeden Kaan Yücel, ‘’aynı zamanda firma bünyesinde 36 aya kadar vade farksız ödeme seçeneğimiz de mevcut. Burada konut alıcılarına ara ödemeli seçenekler de sunuyoruz’’ dedi.