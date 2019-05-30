Piyade: "Amacımız savunma sanayimizi tamamen dışa bağımlılıktan kurtarmak"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Ar-Ge’ye ayrılan yıllık 1 milyar dolar ile savunma sanayinin, en çok teknoloji ve Ar-Ge yapan sektör olduğunu ve 16 yıl önce yüzde 20 olan yerlilik oranının yüzde 65’e çıkardıklarını söyledi.

Bir dizi program için Adana’da bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halis Bayrak’ı makamında ziyaret ederek, destek ve başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

TSKGV Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi de olan Dr. Halis Bayrak, plaketi TSKGVGenel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade’nin elinden almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Türk savunma sanayisinde son zamanlarda önemli gelişmeler kat edildi.En yakın örneği Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen ‘Pençe’ operasyonunda ilk kez yerli ve milli olan balistik ‘Bora’ füzesi kullanılması. Ülkemiz artık 280 kilometre uzaktaki stratejik hedefi nokta atışıyla vurabiliyor. Ülkemizin bekası için canını hiçe sayan kahraman Mehmetçiklerimize Pençe operasyonunda başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

"Kötü komşu insanı mal sahibi eder"

Dr. Halis Bayrak, “kötü komşu insanı mal sahibi eder” atasözünü hatırlatarak, “Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen ve bize istediğimiz silahları veya teknolojiyi satmayan ülkelere ihtiyacımız yok. Türkiye son 16 yılda gerçekleştirdiği hamlelerle kendisine vurulmak istenen zincirleri kırarak ana muharebe tankları, insansız hava araçları, roket ve güdümlü füzeler, torpidolar ve torpido savunması, radar ikaz sistemleri, eğitim ve simülasyon sistemleri, kara taşıtları, elektronik harp, istihbarat ve iletişim sistemleri ve hafif ve ağır silahları artık kendisi üretiyor” diye konuştu.

TSKGV’nin şimdiye kadar Türkiye’nin gurur kaynağı olan birçok projeyi hayata geçirdiğini ve birçoğunun sırada beklediğini belirten Bayrak, “Daha güçlü bir Türkiye için TSKGV’ye yardımlarımızı, yatırımlarımızı arttırmalıyız. Bu sayede milli uçağıyla, tankıyla, füzesiyle, teknolojisiyle 2023’te daha da güçlü bir Türkiye bizleri bekliyor. Şahsım adına TSKGV Genel Müdürü Sadık Bey’e asıl ben teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Savunma sanayisinin yüzde 65’i öz kaynaklarımız

Türkiye’nin savunma sanayi ihtiyacının yüzde 65’ini kendi öz kaynaklarıyla karşıladığının altını çizen TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade, “Amacımız savunma sanayimizi tamamen dışa bağımlılıktan kurtarmak. Ar-Ge ayrılan yıllık 1 milyar dolar ile savunma sanayimiz, en çok teknoloji ve Ar-Ge yapan sektör oldu. 16 yıl önce yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 65’e çıkardık” dedi.

Sadık Piyade, TSKGV Şirketlerinin, başlangıçta sadece donanım ve yazılım üreticisi şirketler konumunda iken bugün, özgün ürün portföylerini çeşitlendirerek; sistem tasarımcısı, entegratörü ve ihracatçısı konumuna eriştiklerinin altını çizerek, “30 yıldır Türk savunma sanayisine büyük katkılar sağlayan TSKGV, Türk Milleti’ne ve onların aziz ve fedakar evlatları olan bağışçılarına olan borcunu, onlara olan minnet ve şükranlarını, dünya çapında değer verilen Türk savunma sanayisinin inşasına devam ederek ödemekte, faaliyetlerini TSK’nın caydırıcı gücünün arttırılması ana hedefi doğrultusunda sürdürmektedir. Bu bağlamda değerli çalışmaları ve katkılarından dolayı Halis Bey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.