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Pitbulldan yavru kediye anne şefkati

Hatay’da, bir pitbull cinsi köpek bitkin durumda gördüğü yavru kediye sahip çıktı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:28
Pitbulldan yavru kediye anne şefkati

Hatay’da, bir pitbull cinsi köpek bitkin durumda gördüğü yavru kediye sahip çıktı.


Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da ’Şeşe’ isimli pitbull cinsi köpek, bitkin durumda gördüğü yavru kediye saldırmak yerine sahip çıktı. Kısa süre önce yavrularından ayrıldığı öğrenilen Şeşe, annelik içgüdüsü ile yavru kediyi sahiplendi. Şeşe’yi annesi sanan yavru kedi ise Şeşe’nin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Şeşe ise 10 gün önce bulduğu ve bir an olsun yanından ayırmadığı yavru kediyi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyor.



“Biz Şeşe’yi sevgiyle büyüttük”


Şeşe’nin sahiplendiği yavru kedinin Şeşe’den başka kimseye yaklaşmadığını söyleyen Nurettin İmren, “Ortalama 2-3 senedir Şeşe’yi besliyorum. Şeşe şu an 6 yaşında, yavruları yanından gideli birkaç ay oldu. Köpeğimizi sevgi ile büyüttüğümüz için pitbullar hakkında söylenen yok ’pitbull şöyle yaptı, pitbull bugün şu çocuğu ısırdı, şu çocuğu yaraladı’ gibi bir olaya karışmadı. Çünkü biz köpeğimizi sevgiyle büyüttük. Burada insanlar çıkıp sevdi kendisini, herhangi bir saldırma komutu öğretmedik” dedi.



“Kedi bulunduğunda üzerinde zift vardı Şeşe yalayarak temizledi”


Pitbull Şeşe’nin, bulunan yavru kedinin üzerindeki ziftleri yalayarak temizlediğini söyleyen İmren, Şeşe’nin yemeğini paylaştığı tek hayvanın da yavru kedi olduğunu belirtti. İmren, “Annelik içgüdüsüyle de bu güzel yavruya ortalama bir on gündür annelik yapıyor. Yavru geldiğinde tüylerine zift yapışmıştı Şeşe kendisi yalayarak temizledi. Şu an tuvalet yapmasında falan kendisiyle ilgileniyor. Büyük kediler yaklaşıyor onu koruyor mesela büyük kediler buna vurduğu zaman hemen yaklaşıyor büyük kedileri uyarıyor, uzaklaştırıyor buradan. Herhangi bir saldırganlık göstermedi zaten göstermeyeceğini de biliyoruz. Çünkü sevgi ile büyüdüğü için ne hiçbir kimseye saldırır, ne de bir şeye zarar verir. İhtiyaç sahibi hayvanlara yardım etmeyi daha çok seviyoruz. Yemeğini normalde köpeklerle ve kimseyle paylaşmaz ama minik yavru kediyle paylaşıyor. İçerisinde bir annelik içgüdüsü var. Sevgiyle büyüdüğü için biz ona saldırmaması gerektiğini, herhangi bir şeyi ısırmaması gerektiğini öğrettiğimizden dolayı, herhangi bir şekilde başımızı ağrıtmıyor” dedi.



“Hayvanlara nasıl yaklaşırsan öyle karşılık alırsın”


Şeşe’ye insanlara ve hayvanlara zarar vermemesi konusunda uyarıda bulunduklarını ve o yönde eğittiklerini ifade eden Nurettin İmren, “Yeryüzünde yaratılan hangi varlığa nasıl yaklaşırsan aynı şekilde karşılık alırsın. Sevgiyle yaklaş, sevgiyle döner. Hırçınlıkla, sert bir şekilde sevgisizce yaklaşırsan aynı şekilde geri dönüşü olur. Bugün pitbull bir çocuğu ısırmış, bu pitbullun değil sahibinin suçudur. Çünkü köpeğe saldırmaması gerektiğini, insanlara zarar vermemesi gerektiğini öğretecek kişi sahibidir. Bu köpek birine saldırmadıysa bunun sebebi biziz. Çünkü biz bu köpeği insanlara sosyal bir şekilde eğittik. Gördüğü hayvanlara karşı zarar verme niyetiyle baktığında biz onu uyardık, hayır dedik öyle bir şey yapmayacaksın. Köpekler akıllı hayvandır, bilirler hayır kelimesi, o da hiçbir şekilde saldırmadı ve bizi hiç yormadı” dedi.


Diğer yandan, yavru kedi ile pitbull Şeşe arasında sıcaklık sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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