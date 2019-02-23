Pitbull saldırısına uğrayan öğrenci konuştu

Çorum’da bir okula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu yaralanan kız öğrenci konuştu.

Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden yaralı öğrencilerden Büşra Ş, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Teneffüste oyun oynarken bahçeye giren köpeğin öğrencilere saldırdığını söyleyen Büşra Ş. "Henüz zil çalmamıştı. Köpek önce ayağımı tuttu. Ayakkabımı çıkardı. Ayakkabımı okulun etrafında bir tur döndürdü. Ondan sonra ben merdivenlerden çıkarken ayağımı tekrar tuttu beni merdivenlerden aşağı indirdi. Tam yine kaçarken bu sefer de kolumu tuttu. Arkadaşlarımın bağırması üzerine öğretmenler gelerek beni köpekten kurtardı" dedi.

Öğrencilere kabusu yaşatan pitbull cinsi köpeğe okul öğretmenlerinin süpürgelerle müdahale ettiğini dile getiren Büşra Ş. "Sonra beni hastaneye getirdiler. Şu anda herhangi bir ağrım falan yok" diye konuştu.

"İnsanlar Pitbull beslemesin artık"

Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu kızı yaralanan baba Ahmet Ş. ise, "Okul bahçesinde saldırıya uğrayan kızımın psikolojisi bozuldu, olay hakkında konuşulunca ağlamaya başlıyor. Zamanında müdahale edilmeseydi kızım hayatını da kaybedebilirdi. Yetkililerden tedbir almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Bu köpeklerin beslenmesinin yasak olmasına rağmen nasıl rahatça dolaşabildiğini soran baba Ahmet Ş. "Yetkililer buna müsaade etmemeli. Bizim yaşadıklarımız yarın diğer insanlarda yaşayabilir. Yetkililerden konuyla ilgili gereken tedbiri almalarını bekliyoruz. Kızıma ve diğer öğrencilere saldıran köpeği hayvan barınağına teslim etmişler. Köpeğin sahibinden şikayetçi olacağım. Benim başıma gelen başkasının başına da gelmesin. İnsanlarımız pitbull cinsi köpek beslemesinler" ifadelerini kullandı.

"Pazartesi günü ameliyat olacak"

Mehmet Akif Ersoy 7. sınıf öğrencisi olan Büşra Ş’nin tedavisi devam ederken, pazartesi günü ameliyat olacağı öğrenildi.

Olay, dün Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda meydana gelmişti. Öğrenciler teneffüsteyken okul bahçesine giren pitbull cinsi köpek oyun oynayan çocuklara saldırmış, 5 öğrenci yaralanmıştı.

Tehlike arz eden hayvanları beslemek yasak

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanlarla ilgili yasakları düzenleyen 14. maddesinin son fıkrasına göre, “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek” yasak. Buna aykırı hareket edenlerin besledikleri köpekler ellerinden alınıp, para cezası uygulanabiliyor.

Günden güne artan pitbull dehşeti haberlerine duyarsız kalamayan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da geçtiğimiz aylarda bununla ilgili çalışma başlatarak yasak getirdiklerini açıklamıştı. Bu yasağa göre; bakanlık kimlik ve adres bilgileri belirlenen bu tür hayvan sahiplerine 3 bin 434 lira ceza kesilmesi talimatı verdi. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle de pitbull ile üretimi yasak hayvanların toplatılması, bulunduranlara ceza kesilmesi ve dövüştürülmesinin engellenmesi talimatı verildi.