Pitbull ile avukat kaçırdığı iddia edilen şahıslar tutuklandı

İddiaya göre, avukat Tankut Taner, dün akşam Alsancak semtindeki ofisini telefonla arayan, avukatlığını yaptığı şirketin yetkilisi T.Ş.Y. ile tartıştı.

Akşam saatlerinde ofisinden çıkan Taner, önünü otomobille kesen D.M.S. ve Y.Y. tarafından köpekle tehdit edilerek zorla araca bindirildi. Otomobille Dikili ilçesindeki Çandarlı Mahallesi'ne götürülmeye çalışılan Taner, Aliağa ilçesi girişinde akaryakıt istasyonuna giren araçtan pompa görevlilerine işaret ederek polisi aramalarını istedi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı otomobilde bulunan Taner kurtarıldı, D.M.S, Y.Y. ile T.Ş.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aliağa Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla tutuklandı.