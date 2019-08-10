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Pitbull besleyenlere para cezası uygulaması

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Bölge Müdürlüğü, başta pitbull olmak üzere büyük tehlike arz eden 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara 7 bin 802 lira para cezası uygulandığı duyurdu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:56
Pitbull besleyenlere para cezası uygulaması

Son günlerde artan pitbull saldırıları vatandaşların tepkisine neden olurken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Bölge Müdürlüğü, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Crasilerio ve bu ırkların melezlerinin’ ülkeye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve bulundurulmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Hayvan başına 7 bin 802 lira ceza

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı. 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:56
  1. Adana
  2. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
  3. Pitbull
  4. Pitbull besleme

YORUM YAZ

  • mlymmlym30 dk önce
    Pitbull besleyenler ne diye bu hayvanı beslerler bence tedavi edilmeli

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