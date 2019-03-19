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Pisyar Köprüsü trafiğe açılıyor

Uluslararası ulaşım ağı olan İpek Yolu’nun Batman ili Kozluk ilçe sınırları içinde sürdürülen yol çalışmaları, arazi istimlak sorunu nedeniyle yaklaşık 1.

19 Mart 2019 Salı 12:43
Pisyar Köprüsü trafiğe açılıyor

Uluslararası ulaşım ağı olan İpek Yolu’nun Batman ili Kozluk ilçe sınırları içinde sürdürülen yol çalışmaları, arazi istimlak sorunu nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır durdurulan, Garzan Çayı üzerinde yapımı tamamlanmasına rağmen mevcut istimlak sorunu nedeniyle trafiğe açılamayan II. Pisyar Köprüsünde beklenen çalışmalara tekrardan start verildi.


İstimlak edilmesi gereken arazilerde gerekli genişletme çalışmalarına devam eden yüklenici firma kısa süre içinde ikinci köprünün trafiğe açılacağını bildirdi. Sık sık kazaların yaşandığı Pisyar Köprüsünde tekrar başlatılan çalışmalar vatandaşı memnun etti. Tepecik Mahalle sakinleri, “Karayolları Pisyar köprüsüne ilave ettiği yeni köprü aylardır tamamlanmıştı. Fakat istimlak çalışmalarını sonuçlandırmadığı için duble yol yapımı da yarıda kaldı. Bir tek ev yüzünden duble yolun gerçekleşmemesi İpek Yolu’nun bu kadar mağdur edilmesi doğru değildi. Bu sorunu çözüme kavuşturan karayolları yetkililerine teşekkür ediyoruz. Umarız çalışmalar kısa sürede tamamlanarak ulaşım duble yol olarak hizmete girer” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:43
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